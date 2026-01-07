ମୁମ୍ବାଇ:ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି “ମା ଇନତି ବାଙ୍ଗାରାମ”। ନିର୍ମାତାମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ ନିଦିମରୁ “ମା ଇନତି ବଙ୍ଗରାମ” ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଶାଢ଼ିରେ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଅବତାର:
ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲୁକ୍ରେ ସାମନ୍ଥା ଏକ ବସ୍ରେ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କେବଳ ଗ୍ଲାମରସ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ବୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହେବ।
ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ
ଫିଲ୍ମର ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସହିତ, ସେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଟ୍ରେଲରର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଲରଟି ଜାନୁଆରି ୯, ୨୦୨୬ ରେ ସକାଳ ୧୦ ଟାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାର ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଟିଜରରେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଏବଂ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
“ମା ଇନତି ବାଙ୍ଗାରାମ” ସହିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଆଗାମି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ “ରକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ”କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର, ଆକ୍ସନ୍-ଭରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ୨୦୨୬ ରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ସସପେନ୍ସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡୋଜ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି।
