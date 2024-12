ମୁମ୍ବାଇ: ଗତଶନିବାର ସକାଳେ ମୁମ୍ବାଇର କାନ୍ଦିବଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ମରାଠୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ମିଲା କୋଠାରେଙ୍କ କାର ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସମତା ନଗର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ,‘ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ମିଲା କୋଠାରେ ସୁଟିଂ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କାନ୍ଦିବଲି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ପୋଇସର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ତଳେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।

#WATCH | Maharashtra | Visuals of the car in which Marathi actress Urmilla Kanetkar was travelling which hit two employees working under the Poisar metro station in Mumbai leaving one dead and the other one injured.



The driver of the car and the actress were also injured. A… pic.twitter.com/sCtTvVblMF