ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ବାପାମାଆମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମବିସ୍ବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ମାତ୍ରାଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସୀ ହେବା ଅନୁଚିତ୍‌। ‌ମେଗାଷ୍ଟାର୍‌ ଅମିତାଭ୍‌ ବଚ୍ଚନ ହୋଷ୍ଟ୍‌ କରୁଥିବା ‘କୌନ୍‌ ବନେଗା କରୋଡ୍‌ପତି’ର ଏକ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ଏକ କୁନି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। 

ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗରର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଇଶିତ ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ କୁନି ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ୧୭ର ହଟ୍ ସିଟ୍‌ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ନଜିତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୁନି ପିଲା ଜଣକ ଇଣ୍ଟର୍‌ନେଟ୍‌ରେ ଭାଇରାଲ୍‌ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି।

ସୋ'ରେ ପିଲାଟିର ଆଚରଣ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏକ ଭାଇରାଲ କ୍ଲିପରେ, ଇଶିତ କହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, "ମେରେ କୋ ନିୟମ ପଟା ହୈ ଇସଲିୟେ ଆପ ମେରେକୋ ଅଭି ନିୟମ ବୁଝାନେ ମତ ବୈଥନା (ମୁଁ ନିୟମ ଜାଣେ, ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ ନିୟମ ବୁଝାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନାହିଁ)।"

କେବଳ ସେତିିକି ନୁହେଁ; ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ‌ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହି ପକାଇଲେ, ‘‘ଆରେ ଅପ୍‌ସନ୍‌ ଡାଲୋ (ଆମେ, ମୋତେ ବିକଳ୍ପ ଦିଅ)’’। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଲକ୍‌ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେ କହିଲେ, "ସାର୍ ଏକ କ୍ୟା ଉସ ମେଁ ଚାର୍ ଲକ୍ ଲଗାଡୋ, ଲେକିନ୍ ଲକ୍ କରୋ (ସାର୍, କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ତାଲା ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଲକ୍‌ କରନ୍ତୁ)।"

ଯେତେବେଳେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ବିକଳ୍ପ ମାଗିଲେ। ଶେଷରେ, ସେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବଂ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା ବିନା ସୋ’ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ।

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖି କହିଛନ୍ତି କି "କେବେ କେବେ ପିଲାମାନେ  ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁ ଭୁଲ କରିବସନ୍ତି।" ତେବେ ଇଣ୍ଟର୍‌ନେଟ୍‌ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପିଲାଟିକୁ ବେଶ୍‌ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।