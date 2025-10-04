ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତଃ ଘଟିଲା। ଶେଷରେ ଏକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ୨୦୨୬ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏମ୍୯ର ରିପୋଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ; ସେମାନେ ନିଜର ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି।
ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ରେ ଏକ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଏହି ପୋଷାକ ତାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି।
ଦଶହରା ଅବସରରେ, 'ଥାମା' ଅଭିନେତା ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ କପାଳରେ ତିଳକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଥିଲେ କି "ଦଶହରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୋର ପ୍ରିୟ। ଏହି ବର୍ଷ, ଥାମା ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ଆମ ଗୀତ ଉପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା, ତୁମର ଉତ୍ସାହ, ତୁମର ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବଡ଼ କରିବା ସହ ଖୁସିରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରମୋସନ ସମୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ।"
ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏକାଠି ଛୁଟି କାଟିବାର ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ବିବାହକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି।