ମୁମ୍ବାଇ: ଇବ୍ରାହିମ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାଦାନିଆଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବିଶେଷକରି ଇବ୍ରାହିମ୍ ଏବଂ ଖୁସି କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜରୀନ ଖାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି ଷ୍ଟାର କିଡ୍ସଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଫିଲ୍ମ ମିଳିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯଦି ମୁଁ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ନାଦାନିଆଁ ବିଷୟରେ କହିବି, ତେବେ ମୋତେ ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ଶସ୍ତା ଲାଗିଲା। ବିଶେଷ କରି ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ଅଭିନୟ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସରଜମୀନ୍ ଆସିଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ। ଯେପରିକି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ। ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କ ପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ଶିଖାଇ ବଦଳାଇଥିଲେ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା, ତା'ପରେ ମୋ ପାଇଁ କାମ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଥିଲା। ମୋ ପଛରେ କରଣ ଜୋହର ନଥିଲେ ଯିଏ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଭାବିଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଚାଲିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଅଭିନୟରେ ଭଲ ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଫିଲ୍ମ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରିବେ? ଆରାମରେ କାମ କରିବେ।"