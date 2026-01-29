GalleryKhandagiri Mela: ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଐର ଖାରବେଳ ମହୋତ୍ସବଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା-୨୦୨୬ରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ ଐର ଖାରବେଳ ମହୋତ୍ସବ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବର (ଏକାମ୍ର) ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଥିଲେ। byMahendra SahubyMahendra Sahu 29 Jan 2026 22:33 IST Link copied!Copy failed!Photo by Bibhuti Sahoo 1/2 2/2 Khandagiri Jatra Odisha NewsbyMahendra SahubyMahendra Sahu 29 Jan 2026 22:33 IST Link copied!Copy failed!Advertisment Sambad is now on WhatsApp Join and get latest news updates delivered to you via WhatsApp Join Nowସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ Read ଼ନ୍ତୁ