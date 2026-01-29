ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ

Khandagiri Mela: ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଐର ଖାରବେଳ ମହୋତ୍ସବ

ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା-୨୦୨୬ରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ ଐର ଖାରବେଳ ମହୋତ୍ସବ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବର (ଏକାମ୍ର) ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଥିଲେ।

byMahendra Sahu
Kharabela
Kharabela1
Khandagiri Jatra Odisha News
byMahendra Sahu
