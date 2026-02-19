ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ

Matric Exam: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଟ୍ରିକ୍‌ ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୬

ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାଢେ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟର ୩ ହଜାର ୮୨ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି।

bySambad Digital Desk
ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ-୧ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଫଟୋ: ନରସିଂହ, ସମ୍ବାଦ
Matric Exam Begins in odisha
ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡ୍‌ମିଟ୍‌ କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ବରର ଆଇଆରସି ଭିଲେଜସ୍ଥିତ ପିଏମ୍‌ ଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍‌ କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଫଟୋ: ବିଭୂତି, ସମ୍ବାଦ

ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ

ଭୁବନେଶ୍ବରର ୟୁନିଟ-୧ସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। (ଫଟୋ: ନରସିଂହ)

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ମାଟ୍ରିକ୍‌ ଛାତ୍ର

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। (ଫଟୋ: ସୁଜିତ୍‌)

ଭଦ୍ରକରେ ମାଟ୍ରିକ୍‌ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ

ଭଦ୍ରକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିଡ଼। (ଫଟୋ: ହରିହର)

ବାରିପଦାରେ ମାଟ୍ରିକ୍‌ ପରୀକ୍ଷା

ମୟୂରଭଂଜ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାର ଏକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। (ଫଟୋ: ଶ୍ରୀକାନ୍ତ)

