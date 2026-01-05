ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ

President Village: ପାହାଡପୁର, ହାଟବାଦଡ଼ା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିସନର

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମୀବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ପାହାଡପୁରସ୍ଥ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଓ ହାଟବାଦଡା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟଳୟକୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ୫ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରେ ପ୍ରଫେସର୍ ଅସିତ୍ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର୍ ଅମରେଶ ସାମନ୍ତରାୟ, ଡ. ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ।

Mahendra Sahu profile image
byMahendra Sahu
Report and Photos by Tusarkanta Mohanta
Pahadpur4
ଗସ୍ତ କରି ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ହାଟ ହାଟବାଦଡାକୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।

Pahadpur3
ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦନ୍ତ କରି ହାଟବାଦଡା ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେମିତି ଦେଶର ନଂ ୧ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

Pahadpur2
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶଶୁର ଘର ଗ୍ରାମ ପାହାଡପୁରକୁ ଗସ୍ତ କରି ଏଲ ଏଣ୍ଡ ଟି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏସଏଲଏସ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ।

Pahadpur1
ଗସ୍ତରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ।

Mayurbhanj Draupadi Murmu Odisha News
byMahendra Sahu
