ଗସ୍ତ କରି ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ହାଟ ହାଟବାଦଡାକୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।
ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦନ୍ତ କରି ହାଟବାଦଡା ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେମିତି ଦେଶର ନଂ ୧ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶଶୁର ଘର ଗ୍ରାମ ପାହାଡପୁରକୁ ଗସ୍ତ କରି ଏଲ ଏଣ୍ଡ ଟି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏସଏଲଏସ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ।
ଗସ୍ତରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ।