ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ

Powered by :

Advertisment
Gallery

T20 World Cup: ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ବ ଦଖଲ କରିଛି। ଇତିହାସ ରଚିଛି, ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ଲଗାତାର ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଜିତିବାର ଗୌରବ ଗାଥା ବି ଲେଖିଛି। ଆକ୍ରମଣ, ଆଧିପତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ବୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ଫଟାଫଟ୍‌ କ୍ରିକେଟ୍‌ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଜିତିବାରେ କମାଲ କରିଛି।

Mahendra Sahu profile image
byMahendra Sahu
byMahendra Sahu
T20 World Cup: ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ
HC6ax5TbYAAVJJa
1/18

ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ସହିତ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ବ ଦଖଲ କରିଛି। ନବୀନ ଇତିହାସ ରଚିଛି, ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ଲଗାତାର ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଜିତିବାର ଗୌରବ ଗାଥା ବି ଲେଖିଛି। ଆକ୍ରମଣ, ଆଧିପତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ବୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ଫଟାଫଟ୍‌ କ୍ରିକେଟ୍‌ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଜିତିବାରେ କମାଲ କରିଛି।

HC6bZt9bMAAKZ3C
2/18

ଟ୍ରଫି ସହିତ ‌ମୁଖ୍ୟ କୋଚ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର

ହାଇଭୋଲ୍‌ଟେଜ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ ଟକ୍କରରେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ବକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।

HC6iiOcaUAAHYYH
3/18

୪ଜଣଙ୍କୁ ପାଭିଲିଅନ ପଠାଇଥିବା ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା

ଅହମଦାବାଦର ମୋଟେରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମହାମୁକାବିଲାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନ୍‌ରେ ହରାଇଛି ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ। ତା’ ସହିତ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଭାବେ ଏବଂ ଲଗାତାର ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଜିତିବାରେ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି।

Advertisment
HC6jWIYaMAEofuF
4/18

ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ

ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ସଫଳତା ପରେ ସାରା ଭାରତ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ୧୪୫ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୁସିରେ ଗଦ୍‌ଗଦ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ... ଇଣ୍ଡିଆ ରଡ଼ିରେ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ୍‌ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ବବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି।

HC6la0kbYAA7Ix3
5/18

ଖୁସିରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ର

୨୦୦୭ ମସିହାରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧର, ୨୦୨୪ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ସାହୀ ବାହିନୀ ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ୨୦୨୬ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଯୁବ ସେନା ତାହାକୁ ଦୋହରାଇଛି।

HC6la0oaAAE5V3k
6/18

ମେଡାଲ ସହିତ ଖେଳାଳି

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ବଛାବଛା ୧୯ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବାର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସଫଳତା ପାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ ତିନିଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦- ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଜିତିବାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି।

HC6la0Pb0AAontW
7/18

ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ରଫି

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ବଛାବଛା ୧୯ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବାର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସଫଳତା ପାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ ତିନିଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦- ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଜିତିବାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି।

HC6la5PbkAAIdO8
8/18

ସ୍ବପ୍ନ ପୂରା କଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ

ସେହିଭଳି ଗତ ଦେଢ଼ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି, ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଏବେ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଜିତିବାର ଅନନ୍ୟ ସଫଳତାର ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଦଳ।

HC6le1_bEAABUc5
9/18

ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨୦୨୧ ମସିହା ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଫାଇନାଲ୍‌ ଖେଳି ଦୁଇ ଥର ଯାକ ଉପବିଜେତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି। ମୋଟେରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୩ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ ସହ ଚଳିତ ବିଶ୍ବକପ୍‌ର ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ୍‌ ହାରି ଯାଇଥିଲା।

HC6le1Na8AAZREG
10/18

ତ୍ରିରଂଗା, ଟ୍ରଫି ସହିତ ଯୁବ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ

ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଫାଇନାଲ୍‌କୁ ନେଇ ଯେତିକି ଆଶା ଥିଲା ସେତିକି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଆଶଙ୍କା ଯେ ଅମୂଳକ ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଇଥିଲା।

HC6le1obUAAMzv7
11/18

ଇଶାନ କିଶନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ

ଧମାକାଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପ୍ରଥମେ ୫ ୱିକେଟ୍‌ ବିନିମୟରେ ୨୫୫ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର୍‌ କରିଥିଲା। ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ର ୧୫୯ ରନ୍‌ରେ ଅଟକାଇ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ନିଜ ନାଁରେ କରି ନେଇଥିଲା।

HC6le1RakAAoKiF
12/18

ସଂଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଆଶା ହୋଇଗଲା ପୂରା

ଓପନର୍‌ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍‌ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା ପରେ ଈଶାନ କିଶନ ଓ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବୋଲର୍‌ଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ‌ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୟାନ୍ତ କରିଥିଲା।

HC6ljvpaIAEqqGW
13/18

ଭିନ୍ନ ଲୟରେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି

ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର୍‌ଙ୍କ ଛକା, ଚୌକା ବର୍ଷା କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ବର ପ୍ରତିଟି କ୍ରିକେଟ୍‌ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ ଓ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା।

HC6QRfSakAAR01z
14/18

ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜ

ସେହିଭଳି ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ପିନ୍‌ ଯାଦୁ ସହ ଯଶପ୍ରୀତ୍‌ ବୁମ୍‌ରାଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ବଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଝଟ୍‌କା ଉପରେ ଝଟ୍‌କା ଦେଇ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା।

HC6sHrLbcAAI61o
15/18

ଟ୍ରଫି ହାସଲ ପରେ ଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ଖେଳାଳି

ବୁମ୍‌ରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ରେ ସେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍‌ କରାୟତ୍ତ କରିଥିଲେ।

HCue8G2bIAAWCzq
16/18

ଷ୍ଟାଡିୟମର ଗ୍ୟାଲେରିରେ ଉତ୍ସାହ

ସେ ମଧ୍ୟ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍‌ ନେଇ ବିଶ୍ବକପ୍‌ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ। ବିଜେତା ହୋଇ ଭାରତ ସାଢ଼େ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ଏବଂ ଉପବିଜେତା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସାଢ଼େ ୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛି।

HCue8HCaUAY98BY
17/18

ମ୍ୟାଚ ପରେ ସଫଳତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା

ଟି୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍‌-୨୦୨୬ ଚାମ୍ପିଅନ ‌ପରେ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର।

WhatsApp Image 2026-03-09 at 7.28.20 AM
18/18

ହନିମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଟ୍ରଫି

ଟି୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍‌-୨୦୨୬ ଚାମ୍ପିଅନ ‌ପରେ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ, ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଟ୍ରଫି ସହ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

world-cup Cricket Sports
Mahendra Sahu profile image
byMahendra Sahu
byMahendra Sahu
Advertisment
ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ