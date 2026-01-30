ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ

Khandagiri Mela: ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ସାଧୁ-ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳି

ଭୁବନେଶ୍ବରର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମାଘମେଳା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ୨୫ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ସାଧୁ-ସନ୍ଥଙ୍କ ସମେତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି।

Mahendra Sahu profile image
byMahendra Sahu
Photo: Bibhuti Sahoo
Photo: Bibhuti Sahoo
byMahendra Sahu
