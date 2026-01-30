GalleryKhandagiri Mela: ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ସାଧୁ-ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳିଭୁବନେଶ୍ବରର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମାଘମେଳା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ୨୫ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ସାଧୁ-ସନ୍ଥଙ୍କ ସମେତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି। byMahendra SahubyMahendra Sahu 30 Jan 2026 07:30 IST Link copied!Copy failed!Photo: Bibhuti Sahoo 1/6 2/6 3/6Advertisment 4/6 5/6 6/6 Odisha NewsbyMahendra SahubyMahendra Sahu 30 Jan 2026 07:30 IST Link copied!Copy failed!Advertisment Sambad is now on WhatsApp Join and get latest news updates delivered to you via WhatsApp Join Nowସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ Read ଼ନ୍ତୁ