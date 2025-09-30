ଆଶ୍ୱିନର ଶରତ ସକାଳରେ ଧରଣୀ ହୋଇଛି ପୁଲକିତ । ଗୃହଠାରୁ ଦେବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ଆଗମନର ପଦଧ୍ୱନି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରାଦେଶରେ ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ର ବା ନବଦିନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପୂଜା । ନବରାତ୍ରର ନଦଦିନରେ ମା’ଙ୍କର ନଅଟି ସ୍ୱରୂପର ଆରାଧନା କରାଯାଏ । ୯ମ ଦିନରେ ଭଗବତୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ମା’ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପରେ ।
ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବମ ଓ ଶେଷ ରୂପ ହେଲେ ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ। ସେ ଆଠ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧି (ଅଣିମା, ଲଘିମା, ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରାକାମ୍ୟ, ମହିମା ଇତ୍ୟାଦି) ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ "ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ" ବୋଲି ପରିଚିତ। ମାଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ, ଚାରିଟି ଭୁଜା, ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ ରହିଥାଏ। ସେ ସିଂହ କିମ୍ବା ପଦ୍ମାସନରେ ବିରାଜିତ। ପୁରାଣକଥା ଅନୁସାରେ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦେବୀ ହେଲେ ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ। ନବମୀ ତିଥିରେ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ, ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୁଏ ଓ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ।