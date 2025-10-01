ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ)ର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ, ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମହାନବମୀ ଏବଂ ଦେବୀ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଦିବସ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜୟାଦଶମୀର ମହାନ ପର୍ବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଚିରନ୍ତନ ଘୋଷଣାର ପ୍ରତୀକ: ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟ, ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଯେଉଁଥିରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଗରେ, ସଂଘ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଏକ ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଶତବାର୍ଷିକୀ ବର୍ଷ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ସେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅଗଣିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରଏସଏସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଡକ୍ଟର ହେଡଗେୱାରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଆରଏସଏସର ଗୌରବମୟ ୧୦୦ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକଟିକଟ ଏବଂ ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଂହ ସହିତ ଭାରତ ମାତା ବରଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବାର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଏହା ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରତିଛବି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଦ୍ରାରେ ଆରଏସଏସର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ନୀତି - "ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା, ଇଦମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ, ଇଦମ୍ ନା ମାମ୍" ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି।
ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ମାରକୀ ଡାକଟିକଟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଏହାର ବିଶାଳ ଐତିହାସିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ୧୯୬୩ ମସିହାରେ ଆରଏସଏସର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରେଡରେ ଗର୍ବର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଡାକଟିକଟ ସେହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ମୃତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
ଏହି ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଡାକଟିକଟ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ମାରକୀ ଡାକଟିକଟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କ ଅଟଳ ସମର୍ପଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ମହାନ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ କୂଳରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଅଗଣିତ ଜୀବନକୁ ପୋଷଣ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଏକ ନଦୀ, ଯାହା ଭୂମି, ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ସଂଘ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଙ୍କି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତର ଫଳାଫଳ।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘକୁ ଏକ ନଦୀ ସହିତ ତୁଳନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘର ଯାତ୍ରା ଏହାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦିଗରେ - ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ, ଜନଜାତି ଉନ୍ନତି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, କଳା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ସଂଘର ଅନେକ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବିଭାଜନ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନ, ସମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଅଂଶୀଦାର କରେ, ତାହା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ।
ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରଠାରୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ - ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।" ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଘ ଜାତୀୟ ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିକାଶର ପଥ ବାଛିଛି। ଏହି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସଂଘ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି: ଶାଖାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଏବଂ ନିୟମିତ ଆଚରଣ।
