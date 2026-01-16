ମେଷ: ପୂଜାପାଠରେ ସମୟ ବିତିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖପାଖର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କାମରେ ଅଧିକ ଯାତୟାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ପାରନ୍ତି।
ବୃଷ: କୌଣସି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଧନ ମାମଲାରେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। କୌଣସି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ।
ମିଥୁନ: ସବୁ କାମ ମନ ମୁତାବକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କୌଣସି ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମ ରସତା ଆସିବ।
କର୍କଟ: କୌଣସି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ମନସ୍ତାପରେ ରହିପାରନ୍ତି। ବାହାର କାମରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ପାରନ୍ତି। ଘରକୁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଆସି ପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ।
ସିଂହ: ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନିତିଦିନିଆ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରା ସଫଳତା ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ହେବ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ଗବେଷଣା କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ବଚ୍ଛଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଭାରେ ଅତିଥି ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୀବନସାଥୀ ସହ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବେ।
ତୁଳା: କାମରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଅଫିସ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ବିଛା: ବନ୍ଧୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଉତ୍ସରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପୁଞି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ
ଧନୁ: ଦିନଟି ବ୍ୟସ୍ତତାରେ କଟିବ। କୌଣସି ସମାରୋହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ପାରନ୍ତି। ଅଫିସରେ ବାତାବରଣ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ରହିବ। ଆପଣ କତୃପକ୍ଷଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମକର: ଯାହା ବି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଟିକେ ସଂଯମରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ସନ୍ତାନ ସହଯୋଗରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ପାଖକୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ବ ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଦିଶା ବଦଳି ଯାଇପାରେ।