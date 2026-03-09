୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬, ସୋମବାର। ତିଥି: ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ। ନକ୍ଷତ୍ର: ବିଶାଖା। ଚନ୍ଦ୍ର: ତୁଳା। ସ୍କନ୍ଦଷଷ୍ଠୀ ବ୍ରତ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ: ୬ଟା୩, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ: ୫ଟା୫୦। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର: ନାହିଁ। ଘାତବାର: ମିଥୁନ। ଶୁଭବେଳା: ପ୍ରାତଃ ୬ଟା୩ରୁ ୭ଟା୩୨, ଦିବା ୧୦ଟା୪୬ରୁ ୧ଟା୮, ଦିବା ୪ଟା୨୨ରୁ ୫ଟା୩, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା୩୯ରୁ ୯ଟା୬, ରାତ୍ରି ୧୧ଟା୫୬ରୁ ୨ଟା୪୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ମେଷ: ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ବିଚାର କରିବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ।
ବୃଷ: ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ହୋଟେଲ ରେସ୍ତେରାଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀର ସହଯୋଗ ପାଇବେ।
ମିଥୁନ: ବ୍ୟବସାୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ମଉକା ଅଛି। ଅବସର ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ।
କର୍କଟ: ବ୍ୟବସାୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆମୋଦପ୍ରମୋଦରେ ଅଧିକ ମନ ଲାଗିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ବଜାୟ ରହିବ।
ସିଂହ: ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ, କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କୌଣସି ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ।
କନ୍ୟା: ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ।
ତୁଳା: ଶିକ୍ଷାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଗିବେ।
ବିଛା: ପାରିବାରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ। ଶାନ୍ତ ମନରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରା ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବେ।
ଧନୁ: କୌଣସି କାମରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନକେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସରୁ ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ।
ମକର: ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ବେ ଲାଭର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ।
କୁମ୍ଭ: କୌଣସି କାମ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇର ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ାରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଲାଗି ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି।
ମୀନ: ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଇଂଜିନିଅରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ। ଭାଗୀଦାରିରେ କୌଣସି ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହିବ।