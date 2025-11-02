ମେଷ: ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଓ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। କାହାରି ମତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ବୃଷ: କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ। ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବେ ତଦାରଖ କରି ନିଅନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କାମ ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମଉଜ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।
କର୍କଟ: କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହେବ। କୃଷକ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ।
ସିଂହ: କ୍ୟାରିୟରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରା ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଅଫିସ କାମରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଘର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିମୟ ହେବ।
ତୁଳା: ଶୁଭ ସୂଚନା ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ନୂତନତ୍ବ ଆସିବ।
ବିଛା: ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଚାକିରି କାମରେ ଯିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ।
ଧନୁ: ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ମାମଲା ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଖପାଖର ଲୋକ ଖୁସି ରହିବେ।
ମକର: ବ୍ୟବସାୟରେ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। କାମ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: କାରବାରରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିକଟ ସଂପର୍କୀୟ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ପ୍ରକଟ କରିବେ।
ମୀନ: ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ସାଧନ ମିଳିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଭରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସବୁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବଜାୟ ରହିବ।