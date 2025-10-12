ମେଷ: କୌଣସି କାମରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ କାମ ହୋଇଯିବ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ପତିଙ୍କ ପୂରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ।
ବୃଷ: ଜରୁରୀ କାମ ପୂରା କରିଦେବା ଯୋଗୁଁ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ କାହାରିକୁ ମନର କଥା କହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୌଣସି ଦ୍ବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।
ମିଥୁନ: ବେପାରରେ ଅଚାନକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଘରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେବେ।
କର୍କଟ: ବ୍ୟବସାୟରେ ବଢ଼ିଆ ଧନଲାଭର ସଂକେତ ମିଳିବ। ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଘର ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀ ଉନ୍ନତିର ଅବସର ପାଇବେ।
ସିଂହ: ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅଫିସ କାମ ପୂରା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପୂରା ସହଯୋଗ ପାଇବେ।
କନ୍ୟା: ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଅବସର ପାଇବେ। ସାକ୍ଷାତ୍କାର ଦେବାକୁ ଯିବାର ଥିଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବେ।
ତୁଳା: ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜଭୁତ ରହିବ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। କାମରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବାରୁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ।
ବିଛା: ଜୈବିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦିନଟି ବ୍ୟସ୍ତତାରେ କଟିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପରିବାରରେ ଝଞ୍ଜଟ ସମାପ୍ତ ହେବ।
ଧନୁ: ବଡ଼ କାମ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ। କାମ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ କୌଶଳର ସହାୟତା ନେବେ। ରାଜନେତା ଉଚ୍ଚପଦକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମକର: ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ। କୌଣସି ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଖେଳାଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ମଉଜମସ୍ତି କରିବେ।
କୁମ୍ଭ: କୌଣସି ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କାମ କରିବାର ଭଲ ମଉକା ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଭଲ ତାଳମେଳ ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାମ ପୂରା ହୋଇଯିବ।
ମୀନ: ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଶାଖା ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ।
ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ