ମେଷ:-କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଦିନଟି କଟିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ।
ବୃଷ:-:ଟେକ୍ସଟାଇଲି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନଲାଭ ହେବ। ସାମାଜିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ମିଥୁନ:-ଇସ୍ପାତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଧନ କମାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦାମିକା ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଜାଗାରର ନୂଆ ଅବସର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ କାମରେ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି।
କର୍କଟ:-କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ମନପ୍ରାଣ ଢ଼ାଳି କାମ କରିବେ। ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ବଦଳି ପାରେ।
ସିଂହ:-ଅଫିସ ବୈଠକରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ରଖିବେ। ସରାକାରୀ ଚାକିରିରେ ସୁଖଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ ମାହୋଲ ବଜାୟ ରହିବ।
କନ୍ୟା:-ସାରା ଦିନ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେବ। ତରବରିଆରେ କୌଣସି ବି ଫଇସଲା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଘରକୁ ବନ୍ଧୁ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ମହିଳାଙ୍କର କାମ ବଢ଼ିପାରେ।
ତୁଳା:-ଦିନଟି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭଲ କାମରୁ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରିବାର ମଉକା ପାଇବେ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ମାଗିବେ।
ବିଛା:-ନୂଆ କାମ କରିବା ସଂପର୍କରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଶେଷ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାରେ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ:-କାରବାରରେ କିଛିନାକିଛି ଆହ୍ବାନର ସାମନା କରିବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଜଣେ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମଞସ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ। କାମକୁ ଟାଳିବା ବ୍ୟତୀତ ତା’ ଉପରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
ମକର:-ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅବସର ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଲୋକଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଘରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଆଣିବ। ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂରା କରିବାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ।
କୁମ୍ଭ:-ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବର୍ତ୍ତାରେ ମଧୁରତା ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକାରୀ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଯୋଗ ରହିଛି। ଲେଖନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ବେପାରରେ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ।
ମୀନ:-ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ହିତକର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ। ବ୍ୟବହାରରେ ବିନମ୍ରତା ଓ କୋମଳତା ସମ୍ମାନ ଆଣିବ। ପାରିବାରିକ ହିତରେ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ