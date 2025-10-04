ମେଷ: ରବିବାର ରାଜନୀତିରେ ଭଲ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ଣ ହେବ। ସୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ଭାବିବେ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇବେ।
ବୃଷ: ରବିବାର ପ୍ରିୟଜନର ଭାବନା ବୁଝିବେ। ସୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସି ଆସିବ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର କାମ ଟାଳିବା ଦ୍ବାରା କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ମିଥୁନ: ରବିବାର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ସୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମଦାନିର ନୂଆ ଉତ୍ସ ପାଇବେ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ।
କର୍କଟ: ରବିବାର ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ସୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ବାର ଖୋଲିବ।
ସିଂହ: ରବିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ସୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମନାକୁ ଆସିବ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର କଂପାନି ତରଫରୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁନାହିଁ।
କନ୍ୟା: ରବିବାର ଭାବିଥିବା କାମ ପୂରା ହେବ। ସୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟଧରି କାମକଲେ ଲାଭ ପାଇବେ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଅଫିସ୍ରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ବଢ଼ିବ।
ତୁଳା: ରବିବାର ଧନଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ସୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଭଲ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ନିେବଶରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ବିଛା: ରବିବାର ଆମଦାନି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ବନ୍ଧୁର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବେ।
ଧନୁ: ରବିବାର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ସୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ବଜେଟ୍ ବନାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ପ୍ରତିଟି କାମ ସୁଚାରୁରୂପେ କରିବେ।
ମକର: ରବିବାର ଧନ ବଢ଼ାଇବା ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଯିବେ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ସମାପ୍ତ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ରବିବାର ପୁରୁଣା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଫିସ୍ରେ ଦାୟିତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ମିଳିପାରେ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସୌହାର୍ଦ ବଢ଼ିବ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ମୀନ: ରବିବାର ପରିଶ୍ରମର ସୁଫଳ ପାଇବେ। ସୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ୟାବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ବନ୍ଧୁର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ।