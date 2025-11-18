ମେଷ: ଧୀଶକ୍ତି ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଖେଳାଳୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବିଶେଷ ଶିଖିବେ। ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଉତ୍ସୁକ ରହିବେ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ନେବେ। କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଖ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ବଢ଼ିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ସଫଳତା ଦେବ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର କୌଣସି ଗୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ।
କର୍କଟ: ସମାଜରେ କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଫୋନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ କତୃପକ୍ଷ ଖୁସି ହେବେ। କୌଣସି ପୈତୃକ ସଂପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହାସଲ ହେବ। ବେପାରରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ବାହାରେ ତୈଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ସମାପ୍ତ ହେବ। କଂପ୍ୟୁଟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିବେ। ଯାତୟାତ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ।
ତୁଳା
ତୁଳା: ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ପାଇବେ। ଅଫିସରେ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧର କଥା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ।
ବିଛା: ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପୋସୀ ତାଳମେଳ ବଢ଼ିବ। ଓକିଲଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। କାର୍ କିଣିବା ଲାଗି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ। ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଘରେ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଫୋନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କଥା ହେବେ। ଗୃହିଣୀ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ମନ ପସନ୍ଦ ବ୍ୟଞନ ତିଆରି କରିବେ। ବେପାରରେ ଲାଭ ହେବ।
ମକର: ବେପାରରେ ଆଶାଜନକ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ଅପବ୍ୟୟ ଉପେର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ଘରେ ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଫସିରେ ନିଜ କାମରେ ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବେ।
ମୀନ: ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ। ବେପାରରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ।