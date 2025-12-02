ମେଷ: ଅଫିସ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଦୋହଲି ପାରେ। କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ବ ପାଇବେ। ଆପଣ ଭାବିଥିବା କାମରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ।
ବୃଷ: ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କର ଭଲ ଆୟ ହେବ। କୌଣସି ମାମଲାରେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକ କୌଣସି ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଦ୍ୟାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
କର୍କଟ: ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଠୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଲାଭ ହେବ। ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନର ଯୋଗ ଅଛି। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ସିଂହ: ଦିନଟି ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଭରା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜରୁରୀ କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଛାତ୍ର ଅଧୁରା କାମ ସହପାଠୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂରା କରିବେ।
କନ୍ୟା: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂରା ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ବାହାରେ ତୈଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ କାଏମ୍ ରହିବ। କୌଣସି ମାମଲାରେ ଯୁକ୍ତତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କଥା କହିବାରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ବିଛା
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ହେବେ। କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
ଧନୁ: ଜରୁରୀ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଘରୋଇ କାମରେ ଜୀବନସାଥୀର ପୂରା ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀବାର୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଘରକୁ ବନ୍ଧୁ ଆସିବା ଯିବା ଲାଗି ରହିବ।
ମକର: ଆପଣ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭା ଖୋଲିକରି ସାମନାକୁ ଆସିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମିଳିପାରେ।
କୁମ୍ଭ: ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ନୂଆ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବେ। ବିଗିଡ଼ି ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ମ୍ୟାନଜର ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ଦିନଟିଏ। ଉଚ୍ଚଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ।
ମୀନ: କୌଣସି ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ସଂଚୟ ପାଇଁ ଭାବିବେ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ।