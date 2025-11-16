ମେଷ: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ସୁଧାର ଆଣିବାର ଅଛି। କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ତରବରିଆ ଓ ଆବେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦିଏ। ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ବୃଷ: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କୌଣସି ବି ପରସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଉଚିତ ସମାଧାନ ବାହାରି ଆସିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ସୁଫଳ ମିଳିବ।
ମିଥୁନ: ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ପଦୋନ୍ନତି ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଇ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। କିଛି ସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଏକାନ୍ତରେ ବିତାନ୍ତୁ। ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିବେ। ପରିବାର ସହିତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ। ଯାହା ଦ୍ବରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦୂର ସଂଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭ ସୂଚନା ପାଇବେ।
ସିଂହ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ସବୁ କାମ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବକେୟା ଧନ ପାଇବେ। ଓକିଲବର୍ଗଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ। କୌଣସି ମକଦ୍ଦମାର ଫଇସଲା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆସିବ।
କନ୍ୟା: କାମ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ଯୋଜନା କରିବେ।
ତୁଳା: କୌଣସି ମାମଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇବେ। ଅଯଥା କଥା ଠରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ।
ବିଛା: ମାନସିକ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବର ନିବାରଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଯେଉଁ କାମକୁ ନେବେ ତାକୁ ପୂରା ମନ ଲଗାଇ କରିବେ। ନୂଆ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ପରିସର ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁର ସହଯୋଗ ନେବେ।
ଧନୁ: ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ଲେଖନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କାବ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ।
ମକର: ନୂଆ ଜମି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ତା’ ସଂପର୍କରେ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ପରଖ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ମନୋରଞନ ସଂପର୍କିତ ଯାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥବା ବାଧା ଦୂର ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆମଦାନିରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିଲେ ଉଚିତ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀ ସହ ସିନେମା ଦେଖିବାର ଯୋଜନା କରିବେ।
ମୀନ: ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଯାଆସ ପରେ କାମ ହୋଇଯିବ। ଚାକିରିରେ ଭଲ ଆୟ ହେବ। ସିଲେଇ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଭଲ ତାଳମେଳ ରହିବ।