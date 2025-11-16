ମେଷ: ନିଜର ଓ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବିରୋଧୀମାନେ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ନେଇ ଆସିବ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କଥା ହେବେ। ଘରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ପରିବାର ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ପରିଚୟର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଜିନିଷ କିଣିବା ଲାଗି ସହରକୁ ଯିବେ। ଇଂଜିନିୟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ।
କର୍କଟ: ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ବେପାରୀବର୍ଗଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ।
ସିଂହ: ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଧନଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିମୟ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଲେଖକ କୌଣସି ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖି ପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଧନଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖକର ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ଲାଗି ନିକଟ ସଂପର୍କିୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିବେ।
ତୁଳା: କାମରେ ଅଧିକ ଯାଆସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଘର ସଜାଇବା କାମ କରାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ଲାଗି କୌଣସି ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ ଆରାମ ମିଳିବ।
ବିଛା: ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ମିଳିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର କୃଷିଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଓକିଲଙ୍କୁ ବଡ଼ ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ମିଳିବ।
ଧନୁ: ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ପାଇବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ।
ମକର: ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ହେବ। କାର ଚଳାଇବା ଶିଖି ପାରନ୍ତି। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଦରକାର।
କୁମ୍ଭ: ଶିକ୍ଷଣୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ବିଲଡ଼ର୍ସଙ୍କୁ ନୂଆ ଠିକାରେ ଲାଭ ହେବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭଲ ଅବସର ମିଳିବ। କୋରିୟର ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।