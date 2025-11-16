ମେଷ:-ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ହି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ କରାଇବ। ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କ ହେବ। ଅଫିସରେ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ।
ବୃଷ:-ବଡ଼ଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ହେବ। ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇବେ।
ମିଥୁନ:-ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଘର କାମ ସାରି ଦେବେ।
କର୍କଟ:-ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତିର ଆଭାସ ମିଳିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ନେବେ।
ସିଂହ:-ବୃଥା ଭ୍ରମଣରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କର ପଦବୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଥାରେ ଆକର୍ଷିତ କରିନେବେ।
କନ୍ୟା:-ଚାକିରିରେ ସୁଖଦ ପରିଣାମର ନଜର ଆସିବ। ମାଆଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ନେଇ ଉପହାର ଦେବେ। ଲୁଗା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଭଲ ଧନଲାଭ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ପୂରା ହେବ।
ତୁଳା:-ଫେସନ ଡ଼ିଜାଇନର୍ସଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି କାମରେ ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମାଗିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଖଦ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅନୁକୂଳ ହେବ।
ବିଛା:-ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ କାହାରି ସହିତ କଥା ହେବାବେଳେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମାଗିବେ।
ଧନୁ:-ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଘର ପାଇଁ ବିଳାସ ଉପକରଣ କିଣିବେ। କଥା କମ୍ କାମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ସଂଯମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ।
ମକର:-ଆପଣଙ୍କ ବିନମ୍ର ସ୍ବଭାବର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା କହିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପରିଣାମ ହାସଲ କରିବେ।
କୁମ୍ଭ:-ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଭରା ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ସହାୟତାରେ ଆୟର ଅବସର ପାଇବେ। ସବୁ କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ।
ମୀନ:-ଦିନଟି ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ବିତିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାରରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ବ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ କାମ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ନଜର ଆସିବେ।