ମେଷ: କୌଣସି କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂରା ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ସମସ୍ୟାର ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଇଥିବା ଧାର ପାଇପାରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
ବୃଷ: ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ାରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ।
ମିଥୁନ: ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଯୋଗ ଅଛି। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ।
କର୍କଟ: ବେପାରରେ ଅଧିକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ଅବସର ପାଇବେ। କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କୌଣସି ସମାରୋହରେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବିଶେଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ।
କନ୍ୟା: ନୂଆ ସୂଚନା ପାଇବେ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତ ନାହିଁ। ଘରେ କୌଣସି ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। କୌଣସି ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଲେଖକଙ୍କ ବିଚାରର ସମ୍ମାନ ହେବ।
ତୁଳା: ଅଚାନକ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ।
ବିଛା: ଦିନଟି ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଭରା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ସୁଧାର ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଭଲ ଲାଭ ହେବ।
ଧନୁ: ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଲାଗି ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଘରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାହୋଲ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଓ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ରଖନ୍ତୁ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ପୂରା ସହଯୋଗ କରିବେ। ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାବିଚିନ୍ତି ନୂଆ କାରବାରରେ ପୁଞି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିବ। କାମଧନ୍ଦାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ସମୟ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ନୂଆ କଥା ଶିଖିବେ। ସାମାଜିକ ପରିସର ବଢ଼ିବ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।