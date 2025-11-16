ମେଷ: ବ୍ୟବସାୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ରହିବ। ସାକ୍ଷାତ କୌଣସି ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ସହିତ ହେବ। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ତାଜା ହେବ।
ବୃଷ: ନିକଟ ସଂପର୍କିୟ ସହିତ କାମକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।
ମିଥୁନ: ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାମଲାରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ବ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରହିବ।
କର୍କଟ: ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଉଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭଲ ଦାୟିତ୍ବ ପାଇବେ।
ସିଂହ: ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ କାମର ଯୋଜନା କରି ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେବେ। ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ।
କନ୍ୟା: ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଧନଲାଭ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗତିବିଧିରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି।
ତୁଳା: ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। କୌଣସି ପରିଜନଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଭଲ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ଇଶ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମନ କାମନା ପୂରଣ କରିବେ।
ବିଛା: ଜମିର ସଉଦା ତରବର ହୋଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର କ୍ୟାରିୟର ବା ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ।
ଧନୁ: ଧମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବଡ଼ଙ୍କର ସହଯୋଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାଧା ଦୂର ହେବ। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ମକର: ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଆଜି କାମରେ ଆସିବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ମଉକା ଅଛି।
କୁମ୍ଭ: କାହାରି ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। ଏକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନିବେଶ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତି ମିଳିବ।
ମୀନ: କାନୁନ ମାମଲାରେ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।