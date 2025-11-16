ମେଷ: ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଭାଗୀଦାରି କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ।
ବୃଷ: ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ଟଙ୍କାପଇସା ଦିଆନିଆରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରିଜୀବୀ କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମିଥୁନ: ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ପୂରା ମନପ୍ରାଣ ଢ଼ାଳି କରିବେ। ଏଥିରେ ନୂଆ ଅନୁଭବ ପାଇବେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ନିବାରଣ ହେବ। ସାମାଜିକ ପରିସର ଓ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନିଜର ଭାଷା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ରାଜନୀତିକ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ପାଇବା ଯୋଗ ଅଛି।
ସିଂହ: ଘରର ବଡ଼ଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: କାମ ଓ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞସ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ। କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ କୌଶଳ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଖୁବ୍ ମନ ଲଗାଇ ପଢ଼ିବେ।
ତୁଳା: ବେପାରରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଚାକିରିଜୀବୀ ନର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କଡ଼ା କଥା ଶୁଣିବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଅଯଥା କଥା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ନିଜ କାମରେ ମନୋଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ବସି ନିଜର ଭଲ ଓ ଖରାପ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଖୁସି ବଜାୟ ରହିବ।
ଧନୁ: ଆପଣ ଭକ୍ତିମୟ ରହିବେ। ଗୋ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିବେ। ରାଜନୀତିକ ନେତାଙ୍କ ସହ ସଂପର୍କ ହେବ। ପୂରା ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ସହିତ ସବୁ କାମର ଗତି ଦେବେ। ବେପାରରେ ଲାଭ ହେବ।
ମକର: ଅଟୋମୋବାଇଲ ବେପାରରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲାଭ ପାଇବେ। କୌଣସି ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ।
କୁମ୍ଭ: ନୂଆ ସଂପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ମଉକା ପାଇବେ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ସନ୍ତାନର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ।
ମୀନ: କଥା କମ୍ ଶୁଣିବାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନୂଆ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। କବିଙ୍କର କାବ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିମୟ ହେବ।