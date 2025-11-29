ମେଷ: କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସର ଝଲକ ଦେଖାଦେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂପର୍କରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ।
ବୃଷ: ଧନ ସଂପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅଛି। ଅଯଥା କଥା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ସହ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବା ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ।
ମିଥୁନ: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଓକିଲଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷତ ହେବ। ପ୍ରସାଧନ ଦୋକାନୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ଦିନଟିଏ।
କର୍କଟ: ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପୋସୀ ତାଳମେଳ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ନେତୃତ୍ବ କରିବେ। କୃଷିଜୀବୀଙ୍କୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ: ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଭଲଭାବେ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବାସ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ।
କନ୍ୟା: ବ୍ୟବସାୟ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ।
ତୁଳା: ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁଞି ନିବେଶ ଲାଗି କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମତଭେଦ ସମାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ମାମଲାର ସହମତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତୁ।
ବିଛା: ମାର୍ବଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଇଂଜିନିୟ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବେ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପିତ କରିବାର ସଫଳ ରହିବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ।
ମକର: କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଚାର କରିବେ। ଧାର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ।
କୁମ୍ଭ: ସନ୍ତାନର ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆ ଯାଇପାରେ। ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ।
ମୀନ: ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ବଚ୍ଛଳ ରହିବ। ଜମି ବିବାଦ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭାଗୀଦାରିରେ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଅଫିସରେ ନୂଆ କାମ ହାତକୁ ନେବେ।