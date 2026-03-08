ମେଷ: ରବିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ହେବ। ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା ହେବ। ଶନିବାର କାରବାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ।
ବୃଷ: ରବିବାର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ଆମଦାନି ପାଇଁ ନୂଆ ଉତ୍ସ ପାଇବେ। ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ବନ୍ଧୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଶନିବାର ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ।
ମିଥୁନ: ରବିବାର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିବେ। ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ। ଶନିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ରବିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ରହିବେ। ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ମନରେ ଘୂରି ବୁଲିଥିବା ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଶନିବାର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ବ ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ।
ସିଂହ: ରବିବାର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଶନିବାର ଆଶା ଠୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ।
କନ୍ୟା: ରବିବାର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ବିବାଦ ଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ବଚ୍ଛଳ ରହିବ।
ତୁଳା: ରବିବାର ଅଧୀନସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲାଭ ପାଇବେ। ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଶନିବାର ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିବେ।
ବିଛା: ରବିବାର ଅପବ୍ୟୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଧନଲାଭ ହେବ। ଶନିବାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ଧନୁ: ରବିବାର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ଶତ୍ରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନଲାଭ ହେବ। ଶନିବାର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରିବେ।
ମକର: ରବିବାର କତୃପକ୍ଷ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଉପହାର ଦେବେ। ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ରାଜନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପନ୍ନ ହେବ। ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ରବିବାର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂଆ ସାଧନ ପାଇବେ। ଶନିବାର ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ମୀନ: ରବିବାର ମନ ଉଦାସ ରହିବ। ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଦେବେ। ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଜଭୁତ ହେବ। ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।