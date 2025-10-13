ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (ଇପିଏଫଓ) ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବାଲାନ୍ସର ୧୦୦% ଉଠାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (ଇପିଏଫଓ)ର ୨୩୮ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ (ସିବିଟି) ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ (୧୦୦%) ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ, କେବଳ ଅବସର କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତିହାନୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଣ ସମ୍ଭବ ଥିଲା।
ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ପାଇଁ ୧୩ଟି ଜଟିଳ ନିୟମକୁ ମିଶାଇ ତିନୋଟି ସରଳ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି: ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା (ରୋଗ, ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ), ଗୃହ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବ ସୀମା ତିନି ତୁଳନାରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୦ ଥର ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ୫ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଣ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସେବା ଅବଧି ୧୨ ମାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଆଉ କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ - ଅର୍ଥାତ୍ ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ।