ପାଟନା: ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଏକଚାଳିଶ ଦିନ ପରେ, ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍)ର ବାହୁବଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂହ ଶୁକ୍ରବାର ମୋକାମା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (ଇସିଆଇ)ର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ୨୦ ଜଣ ବାହୁବଳୀ ନେତା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାହୁବଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ସକାଳେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସିଂହ ଆର୍ଜେଡିର ବୀଣା ଦେବୀଙ୍କୁ ୨୮,୨୦୬ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବୀଣା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରରୁ ନେତା ହୋଇଥିବା ସୁରଜଭାନ ସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ହତ୍ୟା ସମେତ ଏକାଧିକ ଆପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ଥିବା ଆର୍ଜେଡି ନେତା ରିତ୍ ଲାଲ ରାୟ ଦାନାପୁର ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାମ କୃପାଲ ଯାଦବଙ୍କଠାରୁ ୨୯,୧୮୮ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜେଡିୟୁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାହୁବଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଧାଚରଣ ସେଠ୍ ଆରା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସନ୍ଦେଶ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଅପରାଧୀରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଅରୁଣ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଜେଡିର ଦୀପୁ ସିଂହଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨୭ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି।
ବାଢ଼ରେ ଆର୍ଜେଡି ଟିକେଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ଣ୍ଣବୀର ସିଂହ ଯାଦବ ବିଜେପିର ସିୟାରାମ ସିଂହଙ୍କଠାରୁ ୨୪,୮୧୩ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଟିହାନି ଆସନରେ ଆର୍ଜେଡିର ବାହୁବଳୀ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂହ ଓରଫ ବୋଗୋ ସିଂହ ଜେଡିୟୁର ରାଜକୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ ୫,୨୯୦ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜେଡିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣ୍ଡେ କଂଗ୍ରେସର ହରି ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ୨୪,୩୬୫ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ସିଂହ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଯାଦବଙ୍କୁ ୨୨,୭୦୮ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ସୁନୀଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତରାରୀ ଆସନରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ସିପିଆଇ(ଏମ୍-ଏଲ୍) ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଦନ ସିଂହଙ୍କୁ ୧୦,୬୫୯ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଭାଇ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସନରୁ ଏଲ୍ଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଲାସ ପାଣ୍ଡେ ଆର୍ଜେଡିର ଶମ୍ଭୁନାଥ ଯାଦବଙ୍କଠାରୁ ୩,୨୨୦ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆର୍ଜେଡିର ଓସାମା ଶାହାବ ସିୱାନର ରଘୁନାଥପୁର ଆସନରୁ ଜେଡିୟୁର ବିକାଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୯,୨୪୮ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ ବିହାରର ସବୁଠାରୁ ବାହୁବଳୀ ନେତା ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତଥା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱନାଥ କୁମାର ସିଂହ ବେଲାଗଞ୍ଜ ଆସନରୁ ଜେଡିୟୁର ମନୋରମା ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ୨,୮୮୨ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତଥା ଅପରାଧୀ ଅବଧେଶ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୀମା ଭାରତୀ ରୁପାଉଲି ଆସନରେ କାଳନ୍ଧର ପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡଳଙ୍କଠାରୁ ୭୩,୫୭୨ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜେଲରେ ଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଭାଇ ତଥା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେଦାରନାଥ ସିଂହ ବାନିଆପୁର ଆସନରୁ ୧୫,୪୩୬ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲାଲଗଙ୍ଗ ଆସନରୁ ଆର୍ଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଜେଲରେ ଥିବା ଅପରାଧୀ ମୁନ୍ନା ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଝିଅ ଶିବାନୀ ଶୁକ୍ଲା ବିଜେପିର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କଠାରୁ ୩୨,୧୬୭ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆର୍ଜେଡି ନେତ୍ରୀ କୁଶଲ ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଦବ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ଏଲ୍ଜେପି (ଆର୍ଭି) ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିନୀତା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କଠାରୁ ୨୨,୯୦୬ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଆନନ୍ଦ ମୋହନଙ୍କ ପୁଅ ଚେତନ ଆନନ୍ଦ ନବୀନଗର ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ସେ ଆର୍ଜେଡିର ଅମୋଦ କୁମାର ସିଂହଙ୍କଠାରୁ ୧୧୨ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ୱାରସାଲିଗଞ୍ଜରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆଶିକ ମାହାତୋଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୀତା ୭,୫୪୩ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।