ଜୟପୁର: ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୧୧ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଜୀବନ । ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମାଡି ବସିଲା ମୃତ୍ୟୁ । ରାଜସ୍ଥାନ ଦୌସାରୁ ଆସିଲା ଛାତିଥରା ଖବର ।
#WATCH | Dausa, Rajasthan | Visuals from Shri Ramkaran Joshi Hospital in Dausa, where people injured in the accident between a passenger pick-up and a trailer truck near Bapi have been brought for treatment. pic.twitter.com/0ytIMiV7T8— ANI (@ANI) August 13, 2025
ତେବେ ଭୋର ସାଢେ ୩ଟାରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଛିୁଡା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ।