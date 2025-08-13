ଜୟପୁର: ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୧୧ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଜୀବନ । ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମାଡି ବସିଲା ମୃତ୍ୟୁ । ରାଜସ୍ଥାନ ଦୌସାରୁ ଆସିଲା ଛାତିଥରା ଖବର । 

Advertisment

ତେବେ ଭୋର ସାଢେ ୩ଟାରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଛିୁଡା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ।

ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭ ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ୯ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଖାତୁଶ୍ୟାମଜୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ୟୁପି ଇଟହ୍ଵାର ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।