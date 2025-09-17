ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୁଧବାର ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୈତିକ ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ ବର୍ଷ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୧୧ ବର୍ଷ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ୩.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କା (ମୋଦୀଙ୍କ ନେଟ୍ ୱର୍ଥ)। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଘର, ଜମି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଋଣ ନାହିଁ। ନଗଦ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୫୨୯୨୦ ଟଙ୍କା ଅଛି।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୧ ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ ୨୦୧୪ ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି।
୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ସୀମିତ। ଗତ ୧୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦୭ ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ ନେଟ୍ ୱର୍ଥରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ।
ଗତ ବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ୩.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦେୟ କିମ୍ବା ଋଣ ବାକି ନାହିଁ। ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୫୨୯୨୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଅଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜମି କିମ୍ବା ଘର ନାହିଁ।
ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି:
ନଗଦ: ୫୨,୯୨୦ ଟଙ୍କା
ଏସବିଆଇରେ ଏଫଡି ଏବଂ ସୁଧ: ୨.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଏସବିଆଇରେ ଜମା: ୮୦,୩୦୪ ଟଙ୍କା
ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ସୁଧ ସହିତ): ୯.୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଅଳଙ୍କାର (ସୁନା ମୁଦି): ୨.୬୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଦାବି/ସୁଧ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ: ୩.୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ମୋଦୀଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ?
ଆବାସିକ କୋଠା
ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା
କୃଷି ଜମି
ଅଣଚାଷ ଜମି
ଫ୍ଲାଟ୍
ଘର
ବୀମା ପଲିସି
କୌଣସି ଯାନବାହନ
କୌଣସି ଋଣ
୨୦୦୭ ପରଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି?
୨୦୦୭ - ୪୨,୫୬,୪୨୬ ଟଙ୍କା
୨୦୧୨ - ୧,୩୩,୪୨,୮୪୨ ଟଙ୍କା
୨୦୧୪ - ୧,୨୬,୧୨,୨୮୮ ଟଙ୍କା
୨୦୧୫ - ୧,୪୧,୧୪,୮୯୩ ଟଙ୍କା
୨୦୧୬ - ୧,୭୩,୩୬,୯୯୬ ଟଙ୍କା
୨୦୧୭ - ୨,୦୦,୧୩,୪୦୩ ଟଙ୍କା
୨୦୧୯ - ୨,୫୧,୩୬,୧୧୯ ଟଙ୍କା
୨୦୨୪ – ୩,୦୨,୦୬,୮୮୯ ଟଙ୍କା
ଆଇଟିଆରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଆୟ
୨୦୧୮ - ୨୦୧୯ : ୧୧,୧୪,୨୩୦ ଟଙ୍କା
୨୦୧୯ - ୨୦୨୦ : ୧୭,୨୦,୭୬୦ ଟଙ୍କା
୨୦୨୦ - ୨୦୨୧ : ୧୭,୦୭,୯୩୦ ଟଙ୍କା
୨୦୨୧ - ୨୦୨୨ : ୧୫,୪୧,୮୭୦ ଟଙ୍କା
୨୦୨୨ - ୨୦୨୩ : ୨୩,୫୬,୦୮୦ ଟଙ୍କା