ଆସାମ: ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ଆସାମ । ୫ ଦିନ ବିତିଲାଣି ତଥାପି ସୁଧୁରୁନି ସ୍ଥିତି । ଏବେବି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଛାଡୁନି ପାଣି, ସୁଧୁରୁନି ଅବସ୍ଥା । ଆସାମର ମୋରିଗାଁଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ପୂରା ସଙ୍ଗୀନ ଅଛି । ଜିଲ୍ଲାର ୧୦୧ ଗାଁ ବନ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ । ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଲମାଳ, ଘର ଦ୍ବାର ସବୁଠି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

14 people have died due to floods and 5 due to landslides in Assam till today, says the State government. https://t.co/B7WFr19BKc