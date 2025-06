ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେହାଲ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ରାସ୍ତାରେ ପାଣି, ଘରେ ପାଣି, ବାହାରେ ପାଣି । ଜଳ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି । କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ତ କେଉଁ ଏନଏଚ ଉପରେ ପାଣି ଜମିଲାଣି । ପାଣିର ପ୍ରଳୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଟକିଯାଇଛି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ।

ତେବେ ବନ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସିକ୍କିମ । ପାଖାପାଖି ୧୫୦୦ ପର୍ଯ୍ଯଟକ ସିକ୍କିମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ ଥିବାରୁ କୁଆଡେ ବି ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତିସ୍ତା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢୁଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ଅଧିକ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଉଛି । ଉତ୍ତର ସିକ୍କିମ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଡାଙ୍ଗ ବ୍ରିଡ୍ ଜଳର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଆଗରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ଲାଇଫ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ପାଣି ପ୍ରଖର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଯାହା ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ପାରେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Dzongu, North Sikkim, Sikkim | Restoration work underway as the Phidang Bailey Bridge is partially damaged due to the current of the Teesta River, following heavy rainfall in the region.



A local says, "Till the water level recedes, we will not be able to tell about the… pic.twitter.com/qNAvO9uocZ