ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାଗରକୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ, ଝିଅଟିକୁ ସ୍କାନିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ନାବାଳିକା ଝିଅଟି ସ୍କାନିଂ ସେଣ୍ଟର ବାଥରୁମରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ।
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ମାଆ ସହିତ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ମା ଏବଂ ପିଲାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ମା ଏବଂ ପୁଅଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଏକ ସରକାରୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରୀ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି
ପୁଲିସ ପିତୃତ୍ୱର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେମାନେ ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିର୍ଯାତନାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଦେଶରେ ‘ବେଟି ବଚାଓ, ବେଟି ପଢ଼ାଓ’ ସ୍ଲୋଗାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୌନ ଶିକ୍ଷା, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି? ଯଦି ଜଣେ ଝିଅ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଳି ସ୍କୁଲରେ ନିଜର ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସ୍କୁଲ, ପରିବାର କିମ୍ବା ସମାଜ ସଚେତନ ନଥିଲା।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ, ସଚେତନତା ପାଇଁ ଦାବି
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ। ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏପରି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନ ଯାଏ, ଏପରି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିବ।