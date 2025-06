ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରୁ ଫେରୁଛି ଜୀବନ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ଜରିଆରେ ସ୍ଵଦେଶ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ । ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଭୟଭୀତ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଫରାଇ ଆଣୁଛି ।

#OperationSindhu | First batch of 161 passengers will arrive in Delhi at 1130 PM IST from Amman, Jordan. These 161 individuals were evacuated from Israel and moved to Amman, Jordan by road.



