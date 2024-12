ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୁଲିସ ୧୭୫ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଦିଲ୍ଲୀର ବାହ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭୫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।

ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଡ୍ରାଇଭ ସମୟରେ ୧୭୫ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା | ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନ ବେଳେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଯାଞ୍ଚ୍ ପରେ ଯାହା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସେ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଶାହାଦରା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲା ​​ଯେଉଁଥିରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଯେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇବା ଜରୁରୀ।

BIG- After LG order, Delhi Police in ACTION mode against Bangladeshi immigrants. 175 illegal Bangladeshi Muslim have been identified so far including a local political leader.



Good job Delhi police. pic.twitter.com/uv6GUJPoOq