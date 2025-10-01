ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୬ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସହରରେ ୧୫ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୧୬ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୧୯କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୧୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
ଯଦି ଆମେ ଆଇଓସିଏଲ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବା, ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ ୧୫୮୦ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୫୯୫ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯଦି ଆମେ କୋଲକାତା ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୬ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୬୮୪ଟଙ୍କାରୁ ୧୭୦୦ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୯ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ୧୫୩୧ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଏବେ ୧୫ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଏହା ୧୫୪୭ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୭୩୮ ଟଙ୍କାରୁ ୧୬ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୭୫୪ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ଘଟି ଆସୁଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ, ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୫୧.୫୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଅଗଷ୍ଟ ୧ରେ, ଏହା ୩୩.୫୦ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରେ, ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୫୮ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପରେ, ଏଥର କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିବା ବେଳେ, ୧୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ୧୪କେଜି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ୮୫୩ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୮୭୯ ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶାରେ ୮୭୯ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ୮୫୨.୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ୮୬୮.୫୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ।
