ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପଟାନିଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବାଗପତର ନିବାସୀ ନକୁଳ ସିଂହ ଏବଂ ବିଜୟ ତୋମାର ନାମକ ଦୁଇ ସୁଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ବରେଲି ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ସୁଟରଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ। ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ରୋହିତ ଗୋଦାରା ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡି ବ୍ରାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଚାରି ସୁଟର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ବରେଲି ଆସିଥିଲେ। ନକୁଳ ଏବଂ ବିଜୟ ଏକ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ବାଇକ୍ ରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬.୪୮ ରେ ଝୁମକା ଛକରେ ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ସକାଳ ୭.୧୫ ରେ, ନକୁଳ, ବିଜୟ ଏବଂ ହରିୟାଣା ସୁଟର ଅରୁଣ ଦିଶା ପଟାନିଙ୍କ ଘରୁ ମାତ୍ର ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଙ୍କସନ୍ ରୋଡରେ ଥିବା ହିନ୍ଦ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସୁଟର ରବିନ୍ଦ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରୀତ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସାଗର ନାମରେ ଏକ ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସେଠାରୁ, ଚାରି ଜଣ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ।
ଗତ ୧୭ ତାରିଖରେ ଗାଜିଆବାଦଛାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସର ଏସଟିଏଫ ଅରୁଣ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟରେ ମାରିଦେଇଥିଲା ।