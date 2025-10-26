ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ବସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବସ୍ ଭିତରେ ୨୩୪ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଥିବା ଏକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇଥିଲା। ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଟେରି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ୨୩୪ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ୪୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମଙ୍ଗନାଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ସଲ ଭାବେ ପଠାଉଥିଲେ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଫୋନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ବ୍ୟାଟେରି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଶୁଣିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପି ଭେଙ୍କଟରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ବ୍ୟତୀତ ବସ୍ର ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବ୍ୟାଟେରି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଗରମ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବସ୍ ଚଟାଣରେ ଥିବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଟ୍ ତରଳି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭେଙ୍କଟରମଣ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଇନ୍ଧନ ଲିକ୍ ହେତୁ ଗାଡ଼ିର ଆଗ ପଟେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏକ ବାଇକ୍ ବସ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ସମଗ୍ର ଗାଡିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ବସ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଲୁହା ବଦଳରେ ହାଲୁକା ଆଲୁମିନିୟମର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ଯାନର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଶେଷରେ ଜରୁରିକାଳୀନ ସମୟରେ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିଲା।