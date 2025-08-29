କାନପୁର: କାନପୁର ସହର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ପିସ୍ତଲ 'ମ୍ୟାକ୍ସ' ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିସ୍ତଲର ମାଗାଜିନରେ ଏକ ସମୟରେ ୨୪ଟି ଗୁଳି ରହିପାରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କିମ୍ବା ଦେଶରେ ଏପରି କ୍ଷମତା ଥିବା କୌଣସି ପିସ୍ତଲ ନଥିଲା। ଏହାକୁ କାନପୁର ସ୍ଥିତ କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାମ୍ ଷ୍ଟାର ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ପିସ୍ତଲଟି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏପରି .୩୨ ବୋର ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିସ୍ତଲ ଯେଉଁଥିରେ ଏକକାଳୀନ ୨୪ଟି ଗୁଳି ଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପିସ୍ତଲକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ମ୍ୟାକ୍ସ ମଡେଲ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
ଏକ ସାଧାରଣ ପିସ୍ତଲରେ ୮ ରୁ ୧୦ଟି ଗୁଳି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି 'ମ୍ୟାକ୍ସ ମଡେଲ୍'ରେ ୨୪ଟି କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ବା ଗୁଳି ଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୬୯୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଲମ୍ବ ୩.୭ ଇଞ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପିସ୍ତଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ତିଆରି ଏବଂ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଏଥିରେ ପରାମର୍ଶ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।