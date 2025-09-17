ଇସଲାମାବାଦ: ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା କହିଛି, ୨୫୦ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରୁ ବାଜୌରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନିଜର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନର ଗଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଧର୍ମଗୁରୁ ମହମ୍ମଦ ନସିମ ହକ୍କାନି ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଫତୱା ଜାରି କରିଥିଲେ। ହକ୍କାନି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିହାଦ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।
ବାଜୌର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅସ୍ଥିର ଅଞ୍ଚଳ। ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ଏଠାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାହୁଁଛି। ଟିଟିପିର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଇବର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦଖଲ କରିବା। ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନରେ ୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୫୬ ଜଣ ସେନା ଏବଂ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଟିଟିପି ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିଛି। ଟିଟିପି ଲଢ଼ୁଆମାନେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ସେନା ଏବଂ ପୁଲିସ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାଜୌରରେ ୨୫୦ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନାର କାରଣ ପାଲଟିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଲିବାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଆଖୁନ୍ଦଜାଦାଙ୍କ ସରକାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କାରଣକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା, ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସହଜରେ ଠାବ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଯାହାର ୬,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲଢ଼ୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଇସଲାମିକ୍ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଏହାର ଦୁଇଟି ତାଲିମ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ସେମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି।