ରାଇପୁର: ଛତିଶଗଡରେ ବଡ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟର । ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ ୨୬ ମାଓବାଦୀ । ବିଜାପୁର ଏବଂ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ ଧରଣର ମାଓ ଅପରେସନରେ ଯବାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ ସଫଳତା । ଯେଉଁଥିରେ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ୨୬ ଜଣ ନକ୍ସଲ । ଅପରେସନ ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳୁଛି । ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ୨୬ ମାଓବାଦୀ ସଫା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି ।

#UPDATE | Chhattisgarh | So far, 26 bodies of Naxalites have been recovered during the encounter underway in Bijapur-Dantewada. In the Kanker-Narayanpur border area, the bodies of four Naxalites have been recovered: IG Bastar P Sundarraj https://t.co/wFJccqX847