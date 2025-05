ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ୨୬/୧୧ ଆକ୍ରମଣରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିଲା।

#WATCH | Delhi | Congress MP Jairam Ramesh says, " It is going to be a month soon, where are the Pahalgam terrorists? The terrorists have not been caught yet...." https://t.co/mjSTzEGhnk