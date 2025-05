ଶ୍ରୀନଗର: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି । ସୀମାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି । ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଗୁଳିମାଡ଼, ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ । ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଳିମାଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦ୍ଦୁଲା । ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୨ କୁନି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଓମାର ଅବଦ୍ଦୁଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଳିମାଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଘର ଘର ବୁଲି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Poonch: After visiting the families of victims who lost their lives in Pakistan shelling, J&K CM Omar Abdullah says, " For 3-4 days, there was a war-like environment in J&K and Poonch was most affected by Pakistan shelling...13 precious lives were lost in it...My aim in… pic.twitter.com/n9s76p0PGu