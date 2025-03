ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । ମିନି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ୧୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

#WATCH | Jammu and Kashmir: 3 died, 10 injured after a tempo traveller en route from Jammu to Sanglikot met with an accident in Mahore, Reasi district. 4 critically injured individuals have been referred to Government Medical College (GMC) Jammu for advanced treatment. Local… pic.twitter.com/jUkSGnCxpA