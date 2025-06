ଅହମଦାବାଦ: ଚାଲିଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା, ଗଡୁଥିଲା ରଥ.. ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରା ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା । ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଣାୟତ୍ତ ହେଲେ ଗଜରାଜ । ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଧାଇଁଲେ । ନା ମାହୁନ୍ତର କଥା ମାନିଲେ ନା ସ୍ଥିର ରହିଲେ । ଗଜରାଜଙ୍କ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଦେଖି ଭୟରେ ଧାଇଁଲେ ଭକ୍ତ । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆସିଛି ଅହମଦାବାଦ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ।

