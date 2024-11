ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୌଣସି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏମଆରଆଇ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ୪-୫ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏମ୍ସରେ ଏମଆରଆଇ କରିବାକୁ ତିନି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।

ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ(ଏମ୍ସ)ରେ ଏମଆରଆଇ କରିବାକୁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ପରେ ତାରିଖ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଜୟଦୀପ ଦେ ନାମକ ଜଣେ ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଏମଆରଆଇ ସ୍କାନ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏମ୍ସର ନେଇ ଜୟଦୀପଙ୍କୁ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୭ ତାରିଖ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବିପିଏଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଜୟଦୀପଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରର ଏକ ଭଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏମଆରଆଇ ସ୍କାନର ମୂଲ୍ୟ ୧୮ ହଜାରରୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଓପିଡିରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ଆଘାତ ଲାଗି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମ୍ସକୁ ସେ ରେଫର୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଏମ୍ସରେ ଏମଆରଆଇ କରିବା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଟେ। ଏଠାରେ ଏଥିପାଇଁ ୨-୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ଏମ୍ସ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ସମସ୍ତ ଏମଆରଆଇ ମେସିନ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ ଯାହା ଦ୍ବାରା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି।

