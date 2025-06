ମୁମ୍ବାଇ: ଇଥିଓପିଆ ରାଜଧାନୀ ଆଡିସ୍ ​​ଆବାବାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଇଥିଓପିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ଇଟି-୬୪୦କୁ ଶୁକ୍ରବାର-ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଗୁରୁତର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣାରେ, ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବିମାନରେ ୩୦୦ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମଝି ଆକାଶରେ ବାୟୁ ଡିପ୍ରେସରାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ବିମାନର କ୍ୟାବିନରେ ବାୟୁ ଚାପ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ହୁଏ, ଯେପରିକି କ୍ୟାବିନ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଫଳତା କିମ୍ବା ବିମାନର ସଂରଚନାରେ ଲିକେଜ୍। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନରେ ୩୦୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ୧୧ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ବିମାନଟି ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଉଡୁଥିଲା। ଏହା ୩୩ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଇଲଟମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ।

Ethiopian Airlines Boeing 787-9 Dreamliner from Addis Ababa to Mumbai encountered cabin depressurisation over Arabian Sea. Many passengers take ill due decompression sickness. The aircraft carried out an emergency landing at Mumbai around 0215h IST on 27 Jun. pic.twitter.com/KyC0XHXOtp