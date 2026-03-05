ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ ତେହେରାନ୍: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ୩୭ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଓ ୧,୧୦୯ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଖରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଇରାନର ଚେତାବନୀ ପରେ, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ଫସିରହିଥିବା ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦେଶର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ମାଲିକ ସଂଘ (ଆଇଏନଏସଏ) ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ଉପସାଗର ପାଖରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମାଲ ଲୋଡିଂ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ତ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଲୋଡିଂ ହୋଇସାରିଛି। ସଂଘ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ସରକାର ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ସଂଗଠନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଅନେକ ଜାହାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ। ଅପରପକ୍ଷରେ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଇରାନ ବନ୍ଦ କରିନଥିବା ଇରାନୀ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ କେୟୁମାର୍ସ ହେଡାରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଯେ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆମେ କେବଳ ହର୍ମୁଜ୍ ରେ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ଏହି କରିଡର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଇଞ୍ଜେକସନ ନେଲା ପରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ